На трассах Кубани за сутки израсходовали почти 3,5 тыс. тонн противогололедной смеси

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Краснодарский край обрушился снегопад. С переметами на дорогах борются спецмашины. Также региональные трассы посыпаются реагентами.

- Ночью и утром практически всю Кубань засыпало снегом. Замело и черноморское побережье, в том числе и горный кластер Сочи. Зимнюю скользкость на дорогах ликвидируют 223 комбинированных машин, шесть автогрейдеров, 36 тракторов с плужным оборудованием и два погрузчика. В течение суток израсходовано 3453,3 тонн противогололедной смеси, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Жителей просят по возможности оставаться дома и отказаться от личного транспорта. Снег будет мести еще сутки.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за непогоды в Краснодаре с 4 часов утра закрыли аэропорт. Уже задержано 11 рейсов.

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