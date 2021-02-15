В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержано 11 рейсов

Фото пресс-службы аэропорта

Ранее «Комсомолка» сообщала, что аэропорт Краснодара 15 февраля закрыли из-за снегопада. Воздушную гавань активно расчищают от сугробов с 4 часов утра. Рейсы продолжают задерживать, в 8 часов утра их было четыре, сейчас – 11.

- 15 февраля аэропорт Краснодар принял решение продлить закрытие аэродрома до 15:00. На данный момент задержано 11 рейсов: S7 2080 в Домодедово (Москва), «Аэрофлот» 1275 в Шереметьево (Москва), «Победа» 160 во Внуково (Москва), Ютэйр 297 в Сочи, «Россия» в Пулково (Санкт-Петербург), «Аэрофлот» 1273 в Шереметьево (Москва), «Азимут» 303 в Пулково (Санкт-Петербург), «Азимут» 373 из Мин.Вод в Брянск (транзит через Краснодар), S7 2072 в Домодедово (Москва), S7 5116 в Новосибирск, «Аэрофлот» в Шереметьево (Москва), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Также известно, что несколько рейсов отправлены на запасные аэропорты. В Ростов-на-Дону направили S7 2079 из Домодедово, «Победа» 563 из Екатеринбурга и «Азимут» из Уфы ушли в Минеральные Воды.

По прогнозам снегопад ожидается затяжной, снежинки будут лепить целый день. В связи с этим пассажиров предупредили перед выездом в аэропорт заранее уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло и приезжать заблаговременно не нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 февраля из снегопада Краснодар умер в пробках

«КП» собрала все последствия снегопада. За сутки в краевом центре выпало около 20 см снега – такой зимы не помнят даже старожилы мегаполиса (читайте далее)