Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 февраля выросло на 163

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но последние две недели наблюдается спад по количеству заболевших.

По данным на 15 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 163 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Сочи, здесь выявили 55, 10 и девять новых случаев соответственно.

- В Ейском районе коронавирусом заболели восемь человек, в Геленджике и Крыловском районе – по семь, в Туапсинском и Славянском районах – по шесть. По пять новых пациентов прибавилось в медучреждениях в Апшеронском и Красноармейском районах, по чеиыре – в Горячем Ключе, Армавире, Кавказском районе. По три положительных результата после тестов на COVID-19 получено в Новороссийске, Калининском, Белореченском, Темрюкском, Крымском районах. По два человека заболели в Абинском, Белоглинском, Северском и Кущевском районах, по одному – в Динском, Староминском, Кореновском, Тихорецком, Лабинском, Новопокровском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Павловском, Ленинградском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Также известно, что за сутки среди заболевших коронавирусом – девять детей.

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