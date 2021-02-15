В Краснодарском крае за сутки скончались 17 человек с коронавирусом

Фото: kuban.kp.ru/online/news/4188269

На Кубани продолжат умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 15 февраля за последние сутки скончались еще 17 человек с инфекцией. Больше всего пациентов ушли из жизни в краевом центре.

- В Краснодаре умерли девять человек – пять мужчин и четыре женщины. Пациенты в возрасте от 45 до 98 лет проживали в краевом центре, Лабинском и Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также летальные случаи зафиксированы в регионах. Врачам госпиталя в Тихорецком районе не удалось спасти 61-летнего местного жителя. В Армавире умерла 74-летняя пациентка, в Крымском районе – 69-летний житель Геленджика. В Усть-Лабинском районе скончались две пациентки 67 и 70 лет из Кореновского и Тбилисского районов. В Сочи – мужчина и две женщины в возрасте от 57 до 86 лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали еще 163 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Сочи. Две недели на Кубани наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.