Десятки домов в Краснодаре остались без света из-за аварии

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Краснодаре сразу на нескольких улицах отключили электроэнергию. Без света остались десятки многоквартирных домов из-за аварии на сетях.
- Отключена подача электроэнергии по улицам Южная, Красина, Кубанонабережная, Индустриальная, Речная, Станкостроительная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «ГУК-Краснодар».
В компании отметили, что время устранения аварии не прогнозируется. На месте уже работают специалисты, они делают все возможное, что вернуть свет в кротчайший срок.
Стоит отметить, что снегопад в Краснодаре ожидается в течение дня. Не исключено, что это не последняя авария из-за непогоды.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне целый день без горячей воды и тепла был Юбилейный микрорайон. Дома подпитывали ночью.