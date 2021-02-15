Десятки домов в Краснодаре остались без света из-за аварии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре сразу на нескольких улицах отключили электроэнергию. Без света остались десятки многоквартирных домов из-за аварии на сетях.

- Отключена подача электроэнергии по улицам Южная, Красина, Кубанонабережная, Индустриальная, Речная, Станкостроительная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «ГУК-Краснодар».

В компании отметили, что время устранения аварии не прогнозируется. На месте уже работают специалисты, они делают все возможное, что вернуть свет в кротчайший срок.

Стоит отметить, что снегопад в Краснодаре ожидается в течение дня. Не исключено, что это не последняя авария из-за непогоды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне целый день без горячей воды и тепла был Юбилейный микрорайон. Дома подпитывали ночью.