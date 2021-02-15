В Краснодаре вернули тепло и горячую воду в дома жителей Юбилейного микрорайона

Фото пресс-службы городской администрации

В Краснодаре вернули тепло и горячую воду в разные дома Юбилейного микрорайона. Напомним, из-за аварии сотни тысяч жителей сидели целый день без благ цивилизации. Компания АТЭК обещала дать отопление в дома к восьми вечера, но работы затянулись.

- Уже к 22:26 все работы были завершены, система заполнена. После этого началась поэтапная подача тепла и горячей воды, которая поступила в дома в интервале с 23:30 до 02:00 часов. В настоящее время все объекты полностью подпитаны, -.сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что экстренные ремонтные работы на теплосетях завершили к 16:00 14 февраля. Это позволило избежать порыва теплотрассы, говорят в администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что компания АО «АТЭК» извинилась за несвоевременное информирование потребителей об ограничении подачи тепла.