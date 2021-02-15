Мэр Краснодара потребовал от сетевиков оперативно информировать горожан о коммунальных проблемах

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За три дня в краевом центре произошло два крупных отключения. Без тепла на длительный срок оставались десятки тысяч горожан. Мэр Краснодара раскритиковал работу с общественностью компании «АТЭК» и попросил в корне изменить подход к этой деятельности.

- Я делаю вам достаточно серьезное замечание и еще буду разговаривать с вашими руководителями. Вчера администрация выступала почти в роли пресс-службы АТЭК. Это вам нужно было рассказать, какие работы будут проводиться и сколько времени это займет. Тогда, я уверен, что не было бы столько на сегодняшний день нареканий, справедливых и обоснованных жалоб жителей Краснодара. Они не понимали, когда в квартирах появится отопление и горячая вода. Они не могли спланировать свой выходной день. Управляющие компании завалили нас жалобами, что ваша диспетчерская служба не работала, не могли получить информацию, - сказал на планерном совещании в мэрии Евгений Первышов.

Все нарекания глава города были в адрес работы пресс-службы и диспетчерской службы компании.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 февраля в Краснодаре сразу на нескольких улицах отключили электроэнергию. Без света остались десятки многоквартирных домов из-за аварии на сетях.

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