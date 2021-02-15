Аэропорт Краснодара поэтапно отправляет самолеты на вылет

Фото пресс-службы аэропорта

Краснодар продолжает засыпать снегом, несмотря на это взлетные полосы аэропорта продолжают активно чистить. Самолеты отправляют на вылет поэтапно.

- Несмотря на сложные метеоусловия аэропорт первым из аэропорта отправили рейс авиакомпании Ютэйр "Краснодар – Сочи". Также на отправление готовятся четыре рейса. Задержано 10 рейсов. На прием ограничения сохраняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний. В аэропорту предупредили, что 15 февраля нужно заранее уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях, а чтобы не допустить скопления людей, не приезжать в терминал заблаговременно и без лишней надобности.

Ранее "Комсомолка" сообщала о задержанных рейсах в краснодарском аэропорту.