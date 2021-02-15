В Краснодаре встали трамваи из-за ДТП с легковушкой

ДТП случилось в центре Краснодара.

ДТП случилось днем 15 февраля в центре Краснодара. Как стало известно, около обеда на пересечении улиц Горького и Коммунаров произошла авария с легковушкой.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, предварительно, пострадавших нет. Однако столкновение произошло на трамвайных рельсах. Из-за этого вагоны не могут продолжить движение.

Трамваи стоят уже полчаса.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», трамваи стоят уже больше получаса. Как только машину уберут, вагоны будут курсировать, как и прежде.

Напомним, из-за капризов природы утром 15 февраля краснодарцы застряли в дорожных заторах. Вместо 30 минут люди добирались на работу по два часа. Город буквально стоял намертво.