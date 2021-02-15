Росавтодором задействовано около 180 единиц техники для очистки трасс от снега на Кубани и в Адыгее

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Росавтодор сообщил о ходе работ по расчистке автотрасс после сильных снегопадов. На федеральных дорогах Кубани и Республики Адыгея обеспечен штатный проезд.

- По состоянию на 13:30 ч мск 15 февраля 2021 г. : штатный режим проезда на всех подведомственных ФКУ Упрдор «Черноморье» федеральных дорогах обеспечивается в штатном режиме. Остановок движения и ДТП не зафиксировано,- говорится в сообщении организации.

Как сообщается, на федеральных дорогах за последние полсуток было задействовано 179 единиц снегоуборочной и специальной техники. В течение прошедших суток было применено 1256 кубометров противогололедных материалов и просыпано 237 тонн соли.

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