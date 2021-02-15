77 снегоуборочных машин работают на расчистке дорог Краснодара от снега

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До 77-ми увеличено число снегоуборочных машин на улицах Краснодара 15 февраля. Как уточняют в мэрии краевого центра, к 56 спецмашинам, которые уже почти в течение суток расчищают автотрассы в городе, добавлена техника от регионального Минтранса, а также от ряда строительных компаний города.

- Для того, чтобы в условиях загруженности дорог автомобилями, низкой видимости при непрерывном снегопаде спецтехника могла беспрепятственно расчищать проезжую часть, мы организовали ее сопровождение патрульными машинами ГИБДД, — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

В среднем в течение суток при минусовой температуре используют свыше 630 тонн песко-соляной смеси.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о том, что власти города намерены привлечь к уборке снега дополнительную технику из других городов.