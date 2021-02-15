Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

77 снегоуборочных машин работают на расчистке дорог Краснодара от снега

Власти города привлекают технику их других городов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото КП Кубань

Фото КП Кубань

До 77-ми увеличено число снегоуборочных машин на улицах Краснодара 15 февраля. Как уточняют в мэрии краевого центра, к 56 спецмашинам, которые уже почти в течение суток расчищают автотрассы в городе, добавлена техника от регионального Минтранса, а также от ряда строительных компаний города.

- Для того, чтобы в условиях загруженности дорог автомобилями, низкой видимости при непрерывном снегопаде спецтехника могла беспрепятственно расчищать проезжую часть, мы организовали ее сопровождение патрульными машинами ГИБДД, — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

В среднем в течение суток при минусовой температуре используют свыше 630 тонн песко-соляной смеси.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о том, что власти города намерены привлечь к уборке снега дополнительную технику из других городов.