Красная стоит, на Северных мостах - глухо: Из-за снегопада 15 февраля Краснодар сковали пробки

Фото: Яндекс.пробки.

Сильный снегопад, который идет весь день в городе, дважды испортил настроение водителям. Ранним утром 15 февраля автовладельцы с трудом добрались до работы. Вместо 30 минут люди добирались на работу по два часа. Сервис «Яндекс. Карты» оценил заторы на дорогах в восемь баллов. И вот наступил вечер - на дорогах снова не проехать. И это несмотря на то, что уже не час пик.

Намертво стоит улица Красная от Головатого до кинотеатра «Аврора», причем начинается от Хакурате машины практически не двигаются - все "горит" бордовым. Сложная обстановка на Гаврилова и Офицерской.

Наглухо встала улица Восточно-Кругликовская. Здесь машины стоят от Черкасской до Школьной. Это около трех километров.

Все глухо на Северных мостах. Причем стоят водители и те, которые поворачивают с Ялтинской, и те, что с Новороссийской.

Бордовым "горит" и улица Автолюбителей, начиная от Мачуги до Гидростроителей.