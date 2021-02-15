На Кубани субсидия для туриндустрии увеличит долю отелей высокого уровня

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В Краснодарском крае новая федеральная субсидия для туриндустрии поможет увеличить долю гостиниц высокого уровня сервиса. Регион имеет обширный номерной фондю который в высокий сезон загружен на 100%.

- Среди гостиниц есть и те, которые были построены еще в советское время и, безусловно, нуждаются в реконструкции, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Новой федеральной субсидией смогут воспользоваться инвесторы, которые возьмут на себя реконструкцию старых баз размещения.

Субсидию можно получить только на строительство гостиниц от трех звезд и выше. Кроме того, ее можно использовать для возведения многофункциональных комплексов, конгресс-центров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что курорты Кубани приняли в 2020 году около 12 млн туристов. Хотя, здравницы работали в непростых условиях пандемии. По итогам 2019 года регион принял 17,3 млн туристов. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер.