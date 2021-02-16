Автоледи влетела в Mitsubishi, а затем врезалась в дорожный знак

В Краснодаре автоледи на иномарке врезалась в дорожный знак. Авария произошла на перекрестке улиц Буденного и Красной.

- 24-летняя девушка за рулем Chevrolet нарушила требование дорожного знака и повернула налево на улицу Буденного, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Автоледи влетела в Mitsubishi, а затем врезалась в дорожный знак, повреждение которого она обязана будет компенсировать.

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