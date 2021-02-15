В Краснодаре из-за пожара в четырехэтажном доме эвакуировали 30 человек

Загорелся жилой дом на улице Волховская

В краевом центре из-за пожара в четырехэтажном доме эвакуировали 30 человек. Одного из жильцов сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю вытащили прямо из огня.

В 21:59 диспетчеру Краснодарского пожарно-спастельного гарнизона поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Волховская.

- Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение четвертого мансардного этажа жилого дом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь охватил на площадь 200 квадратных метров. В 22:50 пожар был локализирован, в 23:05 удалось ликвидировать открытое горение.

К тушению пожара были привлечены 80 человек и 18 единиц техники.

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