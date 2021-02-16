Краснодарский край 16 февраля снова накроет сильная метель

На дорогах местами гололед Фото: Галина КОПЫЛОВА

Кубань продолжает заметать снегом второй день. По прогнозам, снег будет идти в течение суток. А ночью в некоторых районах региона приморозит до -15.

- В Краснодаре и крае 16 февраля ожидается снег, местами метель. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью в восточной половине края опустится до -15 градусов, днем будет держаться на отметках от -2 до -7. 17 февраля также ожидаются осадки, но уже не такие сильные, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К дежурству на трассах в связи с возможными переметами готовятся мобильные пункты обогрева. По данным на 8 часов утра, все дороги свободны.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарский край впервые за десятки лет засыпало снегом на месяц вперед. За два дня перепад температур в Краснодаре составил более 20 градусов. Когда ждать тепла.