К расчистке улиц Краснодара подключили технику Минтранса края и застройщиков

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В Краснодаре продолжают убирать сугробы и посыпать дороги реагентами. Рабочие работают в круглосуточном режиме.

- В Краснодаре сейчас улицы чистят от снега и обрабатывают от гололеда 87 единиц спецтехники, включая резерв от Минтранса Кубани и технику застройщиков. Накануне на дорогах города было использовано более 630 тонн песко-соляной смеси. С раннего утра работники расчищают и обрабатывают тротуары, остановки и подземные пешеходные переходы 574 человека и 41 единица техники, - сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Антон Смертин.

В мэрии уточнили, что расчисткой снега во дворах, посыпкой тротуаров и площадок перед подъездами песко-соляной смесью занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Ранее глава города Евгений Первышов призвал водителей по возможности ограничить в ближайшие дни поездки по городу и ни в коем случае не выезжать на летней резине.

Штормовое предупреждение в Краснодаре продлено до 17 февраля. По прогнозам сегодня в течение дня ожидается сильная метель.