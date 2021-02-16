В прокуратуре рассказали, кто чаще всего совершает преступления на Кубани

Только 3% преступлений в крае совершено мигрантами

В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего на Кубани идет на отчаянные меры и преступает закон. По среднестатистическим данным прошлого года, кубанский преступник – мужчина в возрасте от 30 до 49 лет.

- В 2020 году чаще всего преступления в Краснодарском крае совершали мужчины в возрасте от 30 до 49 лет – 54%. В основном это лица без постоянных источников дохода- 77%. Из них 41% имеют начальное и основное общее образование. Только 13 % преступников на Кубани в 2020 году были с высшим образованием, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РФ.

Также стоит отметить, что более 97% всех преступлений совершено гражданами России.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что кубанские полицейские в 2020 году раскрыли около 31 тысячу преступлений.