Фото: Олег ЗОЛОТО

Спустя три месяца стало известно, что завершены поиски 31-летней женщины, которая при загадочных обстоятельствах пропала на своей иномарке под Краснодаром. Ее исчезновение поставило в ступор и родных, и добровольцев, и правоохранителей. Дело в том, что пропавшая ничего не говорила о предстоящих поездках, никого о них не предупреждала.

17 ноября 2020 года примерно в 10 часов утра женщина вышла из квартиры в доме на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Жилье она снимала.

Как говорят следователи, почти весь день автоледи ездила по территории Адыгеи и Краснодарского края на своем Mitsubishi Lancer. Вечером должна была вернуться домой, отзвониться родным, но с 20:30 перестала выходить на связь. В соцсетях женщина тоже не появлялась, потому семья и забила тревогу.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" начали вести поиски, распространяли ориентировку. 16 февраля 2021 года женщину нашли мертвой. Об этом сообщили добровольцы. Что стало причиной смерти, сейчас будут разбираться правоохранители.