Аэропорт Краснодара продлил ограничения до 14:30

Фото пресс-службы аэропорта

Аэропорт Краснодара закрыли на приём и выпуск воздушных судов до 14:30. Ограничения продлили из-за ливневого снега. Задержано 19 рейсов, самолеты планируют отправлять на вылет поэтапно.

- Аэропорт продлил ограничения до 14.30. Но в настоящее время к вылету готовятся четыре рейса: "Азимут" в Брянск, "Руслайн" в Архангельск, "Газпромавиа" в Белоярский, "Ямал" в Новый Уренгой. «Окно» для вылетов планируется с 11 до 12 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Пассажирам задержанных рейсов выдаются напитки и горячее питание, с ними работают представители авиакомпаний. Стоит отметить, что время ограничений могут продлить, об этом обслуживающие предприятие будет сообщать дополнительно исходя из погодных условий.