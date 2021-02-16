В Краснодаре в районе улицы Тихорецкой запретят стоянку транспорта

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В краевой столице в районе пересечения улицы Тихорецкой и проезда 4-го Тихорецкого запретят стоянку транспорта. Там брошенные машины нередко создают помехи на дорогах и провоцируют ДТП.

- Знаки о запрете стоянки и остановки транспорта установят по четной стороне промышленной зоны на улице Тихорецкой и по проезду 4-му Тихорецкому в районе их пересечения. Ограничения начнут действовать с 9 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что весной в Краснодаре начнут строить тротуар на улице Минской.Новая дорожка появится вдоль трамвайного полотна. Там поставят предупредительные знаки.