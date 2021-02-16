Дело членов банды Цапка направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Сергей Цапок - главарь банды

Дело членов кущевской банды, в котором фигурируют Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, а также его бывшая супруга Наталья Стришня и ее брат Иван, направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель потерпевшего по делу Генрих Хачатуров.

- Обвиняемые Алексеев, Цеповяз, Стришняя и ее брат Стришний, а также их защитники ознакомились со всеми материалами уголовного дела. Следователь составил обвинительное заключение. 15 февраля материалы направили прокурору Ростова Треглазову для утверждения обвинительного заключения. До 25 февраля дело передадут в суд, - пояснил Хачатуров.

Банду обвиняют в вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году. Изначально в деле фигурировали также Федор Стрельцов, Виталий Иванов и Сергей Цапок. Позже дело против Иванова и Цапка прекратили из-за их смерти, а дело в отношении Стрельцова выделили в отдельное производство, так как он находится в розыске.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что киллер банды Цапков рассказал о вымогательствах у кущевских бизнесменов.