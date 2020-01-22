«Золотой теленок» приносил сверхдоход: киллер банды Цапков рассказал о вымогательствах у кущевских бизнесменов

В банде цапков Вова Беспредел (именно под таким прозвищем в Кущевской был известен Владимир Алексеев), был не только охранником главаря ОПГ Сергея Цапка, но и одним из киллеров. На нем висят убийства 18 человек, среди которых и семья и гости фермера Аметова.

Жестокое преступление в Кущевской случилось в ноябре 2010 года, тогда банда цапков убила 12 человек в доме фермера, среди которых четверо – дети. На то дело банда шла в перчатках, которые купил для ОПГ Алексеев. И теперь, спустя почти 10 лет, Вова Беспредел шьет точно такие же в колонии строгого режима в Мордовии. За преступления в Кущевской Алексееву дали пожизненный срок.

Главарь банды Сергей Цапок и еще один киллер ОПГ Игорь Черных получили точно такое же наказание. Но по этапу не пошли – лидер преступной группировки скончался в СИЗО, а Черных наложил на себя руки.

Сергей Цапок - главарь банды

На 20 лет осудили остальных участников банды цапков – Вячеслава Цеповяза, Владимира Запорожца и Николая Цапка (это дядя лидера ОПГ).

Когда всех цапков осудили, и прошло какое-то время, к силовикам стали обращаться кущевские бизнесмены с заявлениями о вымогательстве. Сразу несколько предпринимателей сообщили, что банда Сергея Цапка отжала у них бизнес, земли и деньги.

А еще заявили, что замешаны в вымогательствах были еще и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван. Стришних задержали летом прошлого года, и их сейчас судят. По версии следствия, они вымогали у Исюка более 70 млн рублей.

Адвокаты потерпевшего попросили следствие привлечь к ответственности также и Вячеслава Цеповяза, Владимира Алексеева и бывшего начальника центра по противодействию экстремизма кущевского РОВД Александра Ходыча.

Цеповяза, который до развода с женой в колонии строго режима питался крабами, красной икрой и шашлыками, уже привезли из Омска в СИЗО Ростова-на-Дону для дачи показаний. Планируется также, что ему предъявят обвинение в вымогательстве.

- А киллеру банды Владимиру Алексееву обвинение уже предъявили. Теперь он проходит по новому уголовному делу по пункту в части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат Александра Исюка Генрих Хачатуров. – Сам Алексеев согласился с обвинением. И сейчас идет расследование дела.

Как стало известно «КП»-Кубань», на допросах Вова Беспредел в подробностях рассказал, кто как и когда вымогал деньги у кущевских бизнесменов.

Бывшую жену Вячеслва Цеповяза Наталью Стришнюю сейчас судят за вымогательство денег у бизнесмена Исюка

- Алексеев рассказал, что состоял в банде цапков с 2000 по 2010 годы. А также пояснил, кто какие функции выполнял в ОПГ, - говорит источник в правоохранительных органах. – Так он рассказал, что Федор Стрельцов (он сейчас находится в международном розыске. – Прим. Авт) был распорядителем активов банды, Сергей Цапок решал вопросы с силовиками, а Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат Иван работали с банками.

И, как рассказал Алексеев, в 2008 году они разработали схему по завладению имуществом бизнесмена Николая Гордика. Тут уже банда «подтянула» и сотрудника РОВД Александра Ходыча. Под угрозой убийства Гордик подписал документы, которые нужны были цапкам.

Также Вова Беспредел рассказал следствию, как банда цапков под угрозой расправы отобрала у предпринимателей Дорошенко и Холмового их фирмы.

А в 2010 году вымогали у бизнесмена Александра Исюка деньги. Речь идет о 70 млн рублей, который Исюк взял в кредит в банке.

- В Кущевской тогда было негласное правило, которое ввел Сергей Цапок – каждый предприниматель должен отчислять ему по 10 процентов от кредитов, которые получали в банке. Так Алексеев рассказал, что Исюка несколько раз вызывали в офис «Славы Кубани», куда он приносил деньги, - рассказывает наш источник.

ОПХ «Слава Кубани» - это предприятие, которым владел Вячеслав Цеповяз. Но после того, как его осудили, руководство фирмой перешло к его жене Наталье.

Вячеслав Цеповяз сейчас находится в СИЗО Ростов-на-Дону

- В офисе этой фирмы мой клиент и передавал деньги банде, - рассказал адвокат Генрих Хачатуров. – А именно их получала Наталья Стришняя и ее брат Иван. За это вымогательство их сейчас и судят. Часть денег Александр Исюк передавал также Федору Стрельцову и Вячеславу Цеповязу.

И, если верить показаниям Владимира Алексеева, Исюк должен был больше денег передать банде, но не стал этого делать, а залег на дно. Сменил телефон и место жительства. Но банда нашла Исюка и назначила ему штраф – отобрали дорогой джп, который в итоге оформили на Вову Беспредела. Потом уже Сергей Цапок продал этот автомобиль, а вырученные деньги разделили между Стрельцовым и четой Цеповяз - так рассказывал Алексеев.

- «Золотой теленок» приносил сверхдоход - говорил на допросах Алекссев, имея в виду Александра Исюка, - продолжает наш источник. – Вова Беспредел также дал показания, что Сергей Цапок в последствии планировал убить Исюка, Гордика, Дорошенко и Холмового, но его планы не осуществились - главаря банды задержали за убийство 12 человек в доме другого фермера – Сервера Аметова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вымогал предприятия и земли": кущевские бизнесмены требуют привлечь кума Сергея Цапка к уголовной ответственности

В СИЗО Ростова-на-Дону ждут из омской колонии Вячеслава Цеповяза. После скандала с крабами и красной икрой бандита из ОПГ Сергея Цапка, которого осудили на 19 лет за преступления в Кущевской, перевели из Амурской области в Омскую. А теперь он отправился в «путешествие» на юг - в Ростове Цеповяз пробудет месяц. Его будут допрашивать по делу о вымогательстве крупной суммы у четырех предпринимателей из Кущевской.

Говорят, в СИЗО Ростова-на-Дону Цеповяза ждет каша и котлеты, а вовсе не крабы и шашлыки (продолжение)

Банда цапков должна своим жертвам больше двух миллиардов рублей

Несколько лет назад в Краснодарском крае прошли суды и о компенсациях потерпевшим. Служители Фемиды тогда вынесли беспрецедентное решение – киллеры должны заплатить потерпевшим 150 млн рублей. Потом были другие суды, и суммы компенсаций увеличивались.

Только исполнять решение суда сидельцы не спешат уже как четыре года. Их зарплаты в колониях не хватит, даже если они будут работать до конца своих дней (продолжение)

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают (читайте далее)