Вячеслава Цеповяза на месяц переведут из омской колонии на юг

Член банды Цапков, тот самый, который осужден за преступления в Кущевской и в колонии строгого режима ни в чем себе не отказывал (питался крабами и красной икрой), Вячеслав Цеповяз готовится к путешествию на юг. Из Омской области его этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону, чтобы допросить сразу по нескольким уголовным делам.

- На Цеповяза завели еще два одно уголовное дело – за вымогательство крупной суммы у кущевского бизнесмена Александра Исюка. А так же он проходит по делу о превышении полномочий, которое заведено в отношении станичного бизнесмена Виталия Кошенка, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Ростова-на-Дону.

Кошенок – это бывший директор предприятия «Маяк», к которому перешли земли цапков после ареста матери главаря банды Надежды Цапок. По версии следствия, он заключал договора, которые привели к банкротству ЗАО «Маяк».

По делу о вымогательстве 70 млн рублей у Александра Исюка проходит и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя, а также ее брат Иван. Но в отношении самого Вячеслава Цеповяза дело вывели в отдельное производство. Поэтому адвокату Стришней о нем ничего не известно.

Наталья Стришняя - бывшая жена Цеповяза. Ее судят за вымогательство

- Я защищаю Наталью, о деле Вячеслава Цеповяза мне ничего не известно, - сообщил «КП» адвокат Андрей Ригерт.

Однако уже 13 января Цеповяза этапируют в Ростов-на-Дону. В СИЗО №1 он проведет около месяца. Говорят, этого времени хватит, что допросить арестанта. Крабов, красной икры и шашлыков в изоляторе ему не приготовили.

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