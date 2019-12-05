На Цапков заведут новые уголовные дела

Пока правая рука кущевского бандита Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз отбывает срок за преступления в станице, на него завели еще одно уголовное дело - за вымогательство крупной суммы у бизнесмена Александра Исюка. Об этом сообщил адвокат Генрих Хачатуров – он и защищает предпринимателя.

- Следствием принято решение о допросе Вячеслава Цеповяза в качестве подозреваемого в уголовном деле о вымогательстве более 70 млн рублей у Александра Исюка, - сообщил на прошедшей в Москве пресс-конференции адвокат . – Но так как этапировать его в Ростов-на-Дону сейчас не могут – Цеповяз проходит свидетелем в рамках другого уголовного дела, которое возбуждено в отношении руководства УФСИН Амурской области за превышение должностных полномочий (дело завели после того, как стало известно о том, что Цеповяз питался в колонии крабами и красной икрой, он свободно передвигался по территории и даже заведовал пасекой. – Прим. Авт). Поэтому ростовские следователи – именно они занимаются делом о вымогательстве, намерены в ближайшее время выехать в колонию к Цеповязу и допросить его.

После скандала с крабами и шашлыками, Вячеслава Цеповяза перевели из колонии Амурской области в Омск, где он сейчас и находится. И защита потерпевшего уверена, что после этого кущевский бандит сядет на одну скамью подсудимых вместе со своей бывшей женой и ее братом.

Адвокат потерпевшего Александра Исюка заявил о том, что и Владимир Алексеев (слева) должен снова сесть на скамью подсудимых

Ведь в деле о вымогательстве у Александра Исюка денег замешаны и они. В отношении бывшей супруги Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана идут уже судебные разбирательства. Но на последнем заседании это дело судья вернул прокурору.

- После рассмотрения прокурором, мы надеемся, что дело вернется обратно в суд и на скамье подсудимых уже будут не только Стришние, но и Вячеслав Цеповяз, а также другой кущевский бандит, который также отбывает срок в колонии - Владимир Алексеев, который тоже вымогал деньги у моего подзащитного, - заявил Хачатуров.

Защите Стришней пока ничего не известно о том, что Цеповяза будут допрашивать.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя

- Мы знаем только о том, что на начальном этапе на Цеповяза тоже было подано заявление о вымогательстве, но потом это дело вывели в отдельное производство. И на каком оно сейчас этапе нам ничего не известно, - сообщил сайту «КП»-Кубань» один из адвокатов Натальи Стришней Андрей Ригерт. – Что же до дела в отношении Стришней, то суд вернул его прокурору – в нем был допущен ряд процессуальных ошибок. О том, чтобы вернуть дело на дополнительное следствие ходатайствовал сам прокурор, сторона защиты Натальи Стришней его поддержала. Но только с этим оказались не согласны адвокаты Александа Исюка. Насколько мне известно, они подали апелляционную жалобу на это решение в Ростовский областной суд. И исправить ошибки в деле следователь не может, пока не будет рассмотрена эта жалоба. Пока же бывшая жена Вячеслава Цеповяза находится в психиатрической клинике - туда ее перевели из кущевской ЦРБ. На скорой Стришнюю увезли в больницу в тяжелом состоянии после отравления медикаментами.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)