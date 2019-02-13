«Вот морковка растет, а здесь мед качаем»: Появилось новое видео экскурсии Цеповяза по «усадьбе» в амурской колонии

В феврале стало известно о «переезде» члена банды цапков - из амурской колонии Вячеслава Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска. Там с ним работают силовики в рамках уголовного дела, которое завели после того, как стало известно о нарушениях в ИК-3 Амурской области. Там участник банды цапков, которая в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей кущевского фермера и его гостями, ни в чем себе не отказывал. Питался крабами, красной икрой, шашлыками. Да и жил не в камере, а в помещениях пасеки, которая находится при колонии.

В январе появился ролик о жизни преступника за решеткой. На записи, которую предположительно комментирует сам Цеповяз, видно комнату для сна в отдельном вагончике, хранилище меда и ульев, а также беседку для вечерних посиделок. И вот подоспело долгожданное продолжение. Некто под псевдонимом Сергей Перин выложил вторую часть ролика, где продолжается экскурсия по «усадьбе».

На опубликованном видео заметен масштаб «угодий», которые демонстрирует Цеповяз. Проживал он в отдельной пристройке, около которой пасека, большой огород, на котором «растет морковка».

- Это пасека, где пчел держим и мед качаем, - за кадром слышен голос Цеповяза. - Это душик сделали, проведем там все и купаться будем... будет просто отлично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691507" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Цеповяз показывает пасечные угодья в колонии Видео: Сергей ПЕРИН.

При этом видно, что участок отделен от общей территории колонии невысоким забором.

- Надеюсь, что размещаемые материалы позволят представителям правоохранительных органов установить, что красивая жизнь длилась годами, - объясняет мотивы публикации ролика Сергей Перин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству (читайте далее)