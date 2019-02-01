Цеповяза перевели из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска

Вячеслав Цеповяз перестал выходить на связь. Во всяком случае, его адвокаты слышали своего подопечного лишь в декабре прошлого года. Обычно заключенный амурской колонии, который прославился на всю страну условиями содержания за решеткой, звонил юристам сам. По спецсвязи узнавал у адвокатов о тех исках, которые сейчас находятся в Кущевском суде. Цеповяз подал семь заявлений на свое же предприятие и бывшую жену. В каждом из них требует приличных сумм - за аренду земель, за бизнес.

- Цеповяза перевели из колонии Амурской области в СИЗО Хабаровска, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Дальнего Востока. - С ним сейчас работают силовики, ему не до телефонных разговоров.

В колонии Цеповяз питался крабами и красной икрой

Как стало известно «КП», из колонии в следственный изолятор Цеповяза перевели для проведения следственных действий в рамках дела, которое завели после того, как стало известно о нарушениях в исправительном учреждении №3 Амурской области. Там участник банды цапков, которая в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей кущевского фермера и его гостями - всего 12 человек, ни в чем себе не отказывал. Питался крабами, красной икрой и шашлыками. Да и жил не в камере, а в помещениях пасеки, которая находится при колонии. После того как в сети появились фотографии его нетюремного содержания, в амурскую колонию нагрянула проверка. Выяснилось, что администрация учреждения позволяла много лишнего состоятельному заключенному. Долгое время Цеповяза снабжала деньгами его жена, пока в 2017 году не подала на развод. На содержание мужа за решеткой у нее уходило до 3 млн рублей в год.

Как долго пробудет арестант в Хабаровске, пока неясно.

А еще Цеповяз жарил в колонии шашлыки

- Когда я последний раз заговаривал со своим клиентом, он еще находился в колонии Амурской области, - говорит представитель Цеповяза в Кущевской Андрей Карпенко. Именно он сейчас ходит по судам и подает иски от имени своего доверителя в станице. - Где-то 26 декабря он сам мне позвонил - в колонии это можно сделать по специальной связи с разрешения начальника учреждения, и спросил, как движутся дела по поданным в суд искам. Я отчитался перед ним, все рассказал, и мы попрощались. С тех пор он мне больше не звонил.

С другим своим адвокатом, Эльбрусом Муртазовым, Цеповяз тоже давно не связывался. Как сообщил юрист «КП», он общался с бывшим кущевским бизнесменом чуть ли не в ноябре прошлого года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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