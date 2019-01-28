«Деньги за смерть»: заключенный Цеповяз требует через суд выплатить ему 110 тысяч рублей за ритуальные услуги

Видимо, совсем плохи дела у сидельца, который не привык себе ни в чем отказывать. Вячеслав Цеповяз, прославившийся на всю страну условием содержания в колонии строго режима, где питался красной икрой, шашлыками, крабами, подал очередной иск в суд о выплате ему денег. На этот раз экс-депутат Кущевской, участник цапковской банды и бывший бизнесмен требует со своего же предприятия 110 000 рублей.

- Цеповяз просит взыскать компенсацию за ритуальные услуги, - пояснил сайту «КП»-Кубань» адвокат предприятия «Слава Кубани» Эдуард Чургулия. – Дело в том, что его умершая мать являлась владелицей 22 земельных участков, которые сдавала в аренду. Сам договор аренды предусматривает положения о выплате компенсации на ритуальные услуги в сумме 5 000 рублей. И Цеповяз, как наследник, считает, что имеет право на получение компенсации за каждый земельный участок, где его мать была собственником.

Иск Цеповяза Кущевский районный суд уже принял к производству, однако дату его рассмотрения еще не назначили. Адвокаты «Славы Кубани», в пользовании которой сейчас на правах аренды находятся участки, уверены, что отбывающий наказание за преступления в Кущевской таким образом желает неосновательно обогатиться.

- По договору аренды предусмотрена единоразовая ритуальная выплата 5000 рублей, но никак не по пять тысяч с каждого участка, - говорит Чургулия. – Кроме того, Цеповязом пропущен срок на подачу искового заявления. Он начинается с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушенном праве и длится три года. А с тех пор прошло уже шесть лет.

Мать Цеповяза умерла в феврале 2013 года. В этом же году сын вступил в наследство, а еще отправился по этапу в колонию строго режима в Амурской области. Вячеслава Цеповяза и еще пятерых бандитов ОПГ Сергея Цапка осудили за преступления в станицы, среди которых и жестокое убийство 12 человек в доме кущевского фермера. Тогда отморозки не пожалели даже детей. Людей убили, а потом облили бензином и подожгли.

А в июне 2015 года, уже находясь за решеткой, бывший кущевский депутат заключил с женой брачный договор, по которому все 22 участка, доставшиеся от матери, перешли в его личное пользование. И только шесть лет спустя после смерти матери Цеповяз вдруг решил, что ему положены ритуальные выплаты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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