«Чаек пью, в нарды играю»: опубликовано новое видео из колонии, где сидит Цеповяз

Некто под псевдонимом Сергей Перин, который уже публиковал фотографии роскошной жизни осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима, обнародовал новое видео о жизни преступника за решеткой.

На записи, которую предположительно комментирует сам Цеповяз, видно комнату для сна в отдельном вагончике, хранилище меда и ульев, а также беседку для вечерних посиделок. Именно здесь были сделаны скандальные фото осужденного с шашлыком у мангала.

Вячеслав Цеповяз проводит экскурсию по своей пасеке в колонии строгого режима.

- Вот это — где ульи хранятся, заходим. Это — где мед хранится, это — где я сплю. Сейчас я свет включу — вагончик, где спит начальник пасеки. Это — где проходит трапеза вечерняя, нарды, ну и ужин. Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут, - такую экскурсию проводит Цеповяз по своей пасеке.

Человек, который скрывается под псевдонимом Сергей Перин пообещал продолжить публикацию фото и видео из колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз до тех пор, пока «не будут предприняты кардинальные меры дисциплинарного и уголовного наказания в отношении данного осужденного».

- Уверен, что таким способом получится сделать отбывание наказания – именно наказанием, а не увеселительной прогулкой в «пионерский лагерь» и доказать, что смена руководителя ИК на подконтрольного человека, не спасёт от наказания за совершенные преступления! – говорит Перин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения

Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметовапродолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

ФСИН: На видео запечатлена комната психологической разгрузки, а не камера Цеповяза

Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни»Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)