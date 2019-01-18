«Чаек пью, в нарды играю»: опубликовано новое видео из колонии, где сидит Цеповяз
Некто под псевдонимом Сергей Перин, который уже публиковал фотографии роскошной жизни осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима, обнародовал новое видео о жизни преступника за решеткой.
На записи, которую предположительно комментирует сам Цеповяз, видно комнату для сна в отдельном вагончике, хранилище меда и ульев, а также беседку для вечерних посиделок. Именно здесь были сделаны скандальные фото осужденного с шашлыком у мангала.
Вячеслав Цеповяз проводит экскурсию по своей пасеке в колонии строгого режима.
- Вот это — где ульи хранятся, заходим. Это — где мед хранится, это — где я сплю. Сейчас я свет включу — вагончик, где спит начальник пасеки. Это — где проходит трапеза вечерняя, нарды, ну и ужин. Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут, - такую экскурсию проводит Цеповяз по своей пасеке.
Человек, который скрывается под псевдонимом Сергей Перин пообещал продолжить публикацию фото и видео из колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз до тех пор, пока «не будут предприняты кардинальные меры дисциплинарного и уголовного наказания в отношении данного осужденного».
- Уверен, что таким способом получится сделать отбывание наказания – именно наказанием, а не увеселительной прогулкой в «пионерский лагерь» и доказать, что смена руководителя ИК на подконтрольного человека, не спасёт от наказания за совершенные преступления! – говорит Перин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения
Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству (читайте далее)
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу
А пока родные погибших в доме фермера Аметовапродолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)
«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы
Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)
ФСИН: На видео запечатлена комната психологической разгрузки, а не камера Цеповяза
Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни»Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)
Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки
Еще больше материалов по теме: «Жестокое убийство на Кубани: В обгоревшем доме нашли сразу 12 трупов»