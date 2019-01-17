«Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения
В исправительной колонии Амурской области, где содержится осужденный на 19 лет Вячеслав Цеповяз, нашли нарушения. Не опять - снова. А всплыли они во время проверки, которую проводила Генпрокуратура России.
Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству.
Кстати, ранее сообщалось, что Цеповяз фактически проживал на пасеке, где стояли подаренные ульи, и именно там, по предварительным данным, жарил шашлыки.
- В рамках оказанной помощи администрацией ИК-3 заключались договоры с гражданами о предоставлении рабочей силы, по которым впоследствии были трудоустроены их близкие родственники из числа осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении, - рассказывают «КП»-Кубань» в Генпрокуратуре России. - За это им предоставлялись дополнительные встречи с родными.
Кроме того, встречи осужденных с родными не оформлялись как свидания, и в карточках учета, и в личных делах, это никак не фиксировалось.
После выявленных в очередной раз нарушений возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
- Расследование уголовного дела находится на контроле, - напомнили в ведомстве.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)
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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)
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Все внимание вновь приковано к исправительной колонии строгого режима №3, что находится в Амурской области. Не успел утихнуть скандал с фотографиями «красивой жизни» Вячеслава Цеповяза, на которых отбывающий 20-летний срок лакомится шашлыком и заморскими деликатесами, как всплыла занятная видеозапись, главный герой которой - член банды цапков (читайте далее)
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