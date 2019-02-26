Мать Сергея Цапка требует пересмотреть решение суда, из-за которого она лишилась 5000 га земли

Мать самого жестокого кущевского бандита Сергея Цапка, чья банда в ноябре 2010 года убила 12 человек в станице, начала ходить по судам. Надежда Цапок утром, 26 февраля, подала заявление, в котором просит пересмотреть решение суда восьмилетней давности по вновь открывшимся обстоятельствам.

Напомним, осенью прошлого года владелица фермы «Артекс-Агро» вышла из женской колонии, где отбывала срок за мошенничество. В отношении Надежды Цапок было заведено сразу три уголовных дела – одно за махинации с государственными деньгами, два других – за мошенничество с кущевскими землями. Пока она отбывала наказание, часть земель, которые находились в аренде у «Артекс-Агро», решили вернуть себе собственники. И теперь фермерша собирается судиться за эти участки. По ее версии, земли перешли к другим людям незаконно и Цапок просит суд пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам решение Кущевского райсуда от 5 октября 2011 года.

Заявление Цапок в суде приняли

Это то самое решение, по которому фермерша была ответчиком. Тогда кущевская старушка Анна Данько обратилась в суд с иском к Надежде Цапок о «переводе прав и обязанностей и признании права собственности по договорам купли-продажи, дарения в отношении долей в праве общей долевой собственности в земельных участках сельскохозяйственного назначения». И отсудила у фермерши несколько гектаров земли.

Когда Цапок вышла из колонии, решила отвоевать свои земли обратно. Речь идет о 5000 га земли, рыночная стоимость которых – 500 млн рублей. Фермерша наняла адвоката, пообещав ему хороший гонорар – 50% от суммы, в случае успеха дела.

А тем временем потерпевшие от рук банды Сергея Цапка четвертый год не могут получить компенсации. В общей сложности потерпевшим должны 99 миллионов рублей. Деньги должен в том числе и деверь Надежды Цапок, дядя главаря банды Николай Цапок. Он тоже осужден и задолжал 4,5 миллиона рублей.

- За счет продажи машин взыскано только 500 тысяч рублей, - говорят в УФССП по Краснодарскому краю. – Остальные деньги Николай Цапок так и не выплатил, сейчас идут судебные разбирательства.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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