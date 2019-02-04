Мать главаря кущевской банды собирается вернуть себе отобранные участки

Пять месяцев мать главаря кущевской банды Сергея Цапка (его ОПГ жестоко расправилась с семьей фермера и его гостями - всего 12 человек) старалась не выходить из дома. В родную станицу она вернулась в сентябре прошлого года из женской колонии, где коротала срок за мошенничество. Надежду Цапок осудили еще в 2011 году за незаконное получение из госбюджета субсидии в 15 млн рублей. Пока она сидела за решеткой, на владелицу сельскохозяйственного комплекса «Артек-Агро» завели еще два уголовных дела по этой же статье. Но на этот раз за махинации с кущевскими землями.

Выпустили Цапок из колонии еще раньше положенного, пересчитав ей срок. К тому моменту вступили в силу поправки в закон, по которому день в СИЗО приравнивается к полуторам в колонии.

Пока фермерша сидела за решеткой, в кущевском райсуде шли земельные процессы. Выяснилось вдруг, что еще в девяностых годах участки у станичников Цапок скупала незаконно, и их начали возвращать себе собственники. Владелица земель - 81-летняя Анна Данько по судам, конечно, не ходила. Ее интересы представляла адвокат Виктория Лесная.

Правда, в том деле было очень много вопросов. Например, старушка Анна Данько и не знала, что от ее имени идет жаркий спор. Когда корреспонденты «КП» приехали к бабушке, она рассказала, что по доверенности продала Лесной несколько гектаров за 100 000 рублей. Больше она никаких документов не подписывала и ни с кем не общалась по этому поводу.

Скупать земли цапков адвокат Виктория Лесная активно начала в 2011 году. Через пару лет, представляя интересы бабушки Данько, добилась признания компании «Артекс-Агро» банкротом. А уже в 2016-ом попала на скамью подсудимых. За мошенничество более чем на 48 млн рублей с кущевскими землями ее отправили за решетку на 8 лет.

В паре с Лесной работала и судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова.

По версии следствия, за 40 млн рублей она взялась переоформить на одно крупное предприятие 13 тыс. га земли агрофирмы «Артекс-Агро». Но ничего так и не сделала. За махинации с участками цапков ее осудил на 7 лет.

За то время, пока владелица «Артекс-Агро» сидела в колонии, ее предприятие обанкротилось, а 5000 га кубанского чернозема отошли другим собственникам. И теперь Надежда Цапок намерена вернуть себе земли, рыночная стоимость которых более 500 млн рублей.

Надежда Цапок заключила соглашение с адвокатом о возвращении земель

- Надежда Цапок пришла в нашу фирму на консультацию, - рассказал сайту «КП»-Кубань» адвокат Андрей Карпенко. - Ее интересовали ответы на несколько вопросов. Например, почему у нее безвозмездно забрали 5 000 гектаров земли, которую она годами выкупала у пайщиков своего предприятия? Восемь лет ее имуществом кто-то владеет и ей за это время не выплатили ни копейки. Кроме того, Цапок намеревается выяснить, кто стоял за аферой «бабушка Данько», делил и продолжает в настоящий момент делить имущество, которое не могло принадлежать 84–х летней старушке. Ну и почему даже та земля, за которую она уже понесла наказание в виде лишения свободы, до сих пор не возвращена сельскому поселению.

И первое, с чего собирается начать фермерша, это провести анализ всех судебных решений, которые были вынесены по ее землям за то время, пока она сидела в колонии. А уже потом начнет судиться с новыми собственниками участков, чтобы они вернули их ей.

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)