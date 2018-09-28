2018-09-28T11:41:10+03:00
Общество

Прежде чем выйти на свободу, мать Сергея Цапка поругалась с сокамерницами

Как из колонии провожали фермершу, сын которой жестоко убил 12 человек в Кущевской
Варвара ДЫМ
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Надежда Цапок на заседаниях суда по ее же делуНадежда Цапок на заседаниях суда по ее же делу
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Вообще-то, из женской колонии в Усть-Лабинске мать лидера кущевской ОПГ (банда в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей и гостями фермера - всего 12 человек, четверо из которых - дети) вышла еще 25 сентября. Но только сейчас сайту «КП»-Кубань» стало известно, как Надежда Цапок покидала учреждение.

Экс-владелецу агрофирмы «Артекс-Агро» в Кущевской осудили еще в 2011 году за мошенничество. Сначала на нее завели уголовное дело за махинации с государственными деньгами. По версии следствия, она незаконно получила субсидию на развитие своей агрофирмы. А потом в отношении Надежды Цапок возбудили еще несколько производств – тоже за мошенничество, но только на этот раз с кущевскими землями. И к уже существующему сроку добавили новый. И выйти из заключения фермерша должна была в феврале следующего года.

Но в июле этого года вступили в силу новые поправки в федеральный закон, по которому сутки в СИЗО приравниваются в полутора дням колонии. И все заключенным на Кубани пересчитали сроки. Попала под действия этого закона и Цапок.

Документы на арестантов собирают в колониях, потом передают их в суд, и уже там выносятся решения – когда освободить заключенных из-под стражи.

- Для Надежды Цапок эта новость была неожиданной, - рассказал сайту «КП»-Кубань» проверенный источник. – Когда пришли на нее документы из суда, в этот же день ей необходимо было покинуть территорию колонии. Цапок собралась за 15 минут, вызвала такси через телефон на КПП и уехала.

Так как о том, что фермерша выходит на свободу ни она, ни ее родственники не знали, Цапок никто не встречал у ворот колонии. Она уехала одна. Правда, как стало известно «Комсомолке», успела поругаться с сотрудниками исправительного учреждения и своими сокамерницами.

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На дело Цапок пошел вместе с Владимиром Алексеевым (Беспредел), Андреем Быковым, Сергеем Карпенко (Рис младший), Вячеславом Рябцевым (Буба) и Игорем Черных (Амур).

- Мы знали, что в гости к Серверу Аметову приедет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко с семьей, поэтому подождали, когда все выпьют и расслабятся. За ними мы следили из бинокля из припаркованной на соседнем участке машины. По нашим расчетам, Аметов и Мироненко должны были играть в бане в бильярд. Туда-то я вместе с Быковым и Алексеевым (самыми здоровыми и отмороженными. - Прим.ред) и отправился (продолжение)

ЧТО ДЕЛАЮТ ЦАПКИ В КОЛОНИЯХ

Кущевская банда принимает ислам и шьет рукавицы

Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов. Сюда везут тех, кого приговорили к пожизненному (подробности)

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