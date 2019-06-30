Бывшую жену Цеповяза арестовали на два месяца по обвинению в вымогательстве

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу Наталью Стришнюю, бывшую жену Вячеслава Цеповяза, участника кущевской банды «цапков», прославившийся тем, что в колонии питался икрой и крабами.

Женщину и ее брата задержали накануне по подозрению в вымогательстве 70 млн рублей. В СИЗО им предстоит провести как минимум один месяц и 25 суток. Защита просила отпустить Стришнюю под залог, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Зимой она проходила курс лечения в Германии.

- Наталья тяжело больна, заседание было прервано в связи с тем, что вызвали скорую помощь, - заявил адвокат Эдуард Чургулия.

Бывшую жену Вячеслава Цеповяза обвинили в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя по фамилии Исюк.

- Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе «Славы Кубани» вымогали деньги у Исюка. При этом в 2010 году Наталья не работала на этом предприятии. Она начала там свою работу только в 2011 году и с Исюк вообще не знакома, - рассказал представитель Стришней.

Одновременно с задержанием Натальи Стришней и ее брата Ивана на кущевском предприятии «Слава Кубани», принадлежащей бывшей жене Цеповяза, прошли обыски и изъятие документов.

Напомним, Вячеслав Цеповяз – один из участников кущевской банды цапков. Его осудили на 19 лет строгача за преступления в станице, а так же за подготовку и скрытия следов жесткого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Аметова, которое случилось в ноябре 2010 года. И именно Цеповяз прославился своими пиршествами в колонии, где на его столе были крабы, красная икра и шашлыки.

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