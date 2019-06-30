"Лекарств хватит только на два дня, потом она может умереть": арестованная за вымогательство бывшая жена Цеповяза болеет лейкемией

Суд Ростова-на-Дону арестовал на месяц и 25 суток бывшую жену члена кущевской банды цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю. По версии следствия, она и ее брат Иван вымогали у жителя Кущевской Александра Исюка 77 миллионов рублей. Когда в суде решался вопрос об избрании в отношении бывшей жены Цеповяза меры пресечения, ей стало плохо и Стришней вызвали скорую.

- Приехала скорая, померила давление, фельдшер сказал, что все нормально, препятствий для заседния нет, - рассказал "КП"-Кубань" адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - У Натальи тяжелое онкозаболевание - мелоидная лейкемия. И проблема в том, что лекарств у нее с собой только на пару дней. Лекарств не будет, она не жилец. Мы сейчас решаем вопрос, как передать препараты. Но проблема в том, что часть лекарств она самостоятельно получает по квоте, как онкологически больной и выдают их ей лично в руки, то есть кроме нее никто их получить не может. У нас было порядка 300 листов медицинских документов, которые подтверждают ее лечение и в которых указан точный диагноз. Кроме того, людей с ее диагнозом, согласно перечня постановления Правительства РФ, нельзя сажать в СИЗО. И мы представили все документы в суд, но их они не убедили. В субботу Наталья должна была выезжать на обледование, но не успела - ее задержали.

Наталья Стришняя больна с 2011 года, уверяет адвокат

Защита Стришней уверена, что это заказ. Что владелицу "Славы Кубани" (предприятие отошло ей после того, как Цеповяза отправили по этапу за преступления в Кущевской) задержали для того, чтобы отобрать у нее бизнес, который приносит миллионные доходы.

- Это откровенная "заказуха", и довольно серьезный накат от очень серьезных людей, - уверен Чургулия. - Арестовать больного человека, да и чтобы она сама ходила кому-то угрожала, это полный абсурд. Исюк сам фигурант по нескольким уголовным делами. А тут вдруг он стал пострадавшим. На предприятии "Слава Кубани" сейчас идет жатва, но урожай арестован вместе со всеми документами ОПХ. Через пару недель закончатся деньги и более 300 человек, которые трудятся на предприятии, останутся без работы.

Напомним, Вячеслав Цеповяз – один из участников кущевской банды цапков. Его осудили на 19 лет строгача за преступления в станице, а так же за подготовку и скрытия следов жесткого убийства 12 человек в доме кущевского фермера Аметова, которое случилось в ноябре 2010 года. И именно Цеповяз прославился своими пиршествами в колонии, где на его столе были крабы, красная икра и шашлыки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани за вымогательство задержали бывшую жену члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза

- В доме Натальи провели обыск, а потом поехали на предприятие «Слава Кубани», где правоохранители забрали документы, сервер с данными, чем полностью блокировали работу агрокомплекса, - рассказал по телефону корреспонденту «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. - А саму Наталью увезли в Ростовскую область, где будут решать вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения (читайте далее)

Бывшую жену Цеповяза арестовали на два месяца по обвинению в вымогательстве

Женщину и ее брата задержали накануне по подозрению в вымогательстве 70 млн рублей. В СИЗО им предстоит провести как минимум один месяц и 25 суток. Защита просила отпустить Стришнюю под залог, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Зимой она проходила курс лечения в Германии (читайте далее)

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