Жительница Сочи зарегистрировала у себя в доме почти 70 иностранных мигрантов

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Во время плановых мероприятий сотрудники УВД Сочи столкнулись с удивительным фактом. Как оказалось , 51-летняя жительница курорта зарегистрировала у себя в частном доме на улице Виноградной в Центральном районе целую роту мигрантов.

Прописанными в скромном небольшом домике оказались ни много, ни мало сразу 67 иностранных граждан. При этом в доме никто из них фактически не проживал.

Полицейским на их немой вопрос женщина пояснила, что не преследовала никакой корыстной цели, а регистрацию десяткам иностранцам предоставила исключительно из чувства человеческого сострадания.

Однако, эти аргументы не убедили полицию.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ (Нарушение миграционного законодательства),- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

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