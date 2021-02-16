В Сочи 85 снегоуборочных машин расчищают трассы в Лазаревском и на Красной Поляне

Фото мэрии Сочи

Как отметил Алексей Копайгородский, с 13 по 16 февраля транспортная инфраструктура города работала без сбоев. Автотрассы удалось оперативно расчистить от снега.

Особое внимание городские власти уделяют Лазаревскому району и Красной Поляне, где идут сильные снегопады.

- Для обеспечения безопасности и немедленного реагирования по очистке улиц от воды и снега, а также поваленных деревьев и веток на дежурные сутки в горном кластере заступили более 135 человек личного состава и 26 единиц техники. Всего по городу в расчистке автомобильных дорог задействовано 85 снегоуборочных машин,- написал Копайгородский в своем Инстаграм.

В целом на курорте к ликвидации последствий непогоды готовы 427 единиц техники. По прогнозам синоптиков непогода продолжится в Сочи до конца февраля.

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