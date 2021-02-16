Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре произошел пожар в здании бывшего ресторана «Бургас». По предварительной информации в огне никто не пострадал,

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В 20:03 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в здании на улице Ставропольской. На место ЧП были немедленно направлены подразделения огнеборцев по рангу пожара №1.

- В 20:22 пожар был локализован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - От МЧС России в ликвидации приняли участие 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

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