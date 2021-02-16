Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи произошел пожар в общежитии на улице Донской. По предварительной информации в огне пострадали двое, в том числе ребенок, они доставлены в медицинское учреждение курорта с признаками отравления продуктами горения.

В 21:44 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. К месту ЧП были немедленно направлены подразделения МЧС России.

- В 21:53, по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь охватил 40 квадратных метров. На тушении работали два звена газодымозащиты, были поданы два ствола «Дельта».

Сотрудники МЧС эвакуировали из очага пожара 43 человека, спасли из огня три человека.

В 21:57 возгорание было локализовано, в 22:18 - ликвидировано открытое горение. С огнем боролись 16 человек и пять единиц техники от МЧС России.

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