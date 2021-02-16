На Кубани шесть сотрудников ДПС брали взятки с автотуристов

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В Горячем Ключе в рамках расследования эпизодов взяточничества сотрудниками ДПС возбуждено новое уголовное дело - об организации преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ). Это сделано на основании материалов, предоставленных ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Фигурантами дел, соединеных в одном производстве, стали шесть полицейских. Они обвиняются в систематическом получении взяток и посредничестве во взяточничестве (ч.5,6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

- Подельники на дороге к Черному морю сначала скрытно фиксировали нарушения правил дорожного движения, а затем предлагали водителям решить вопрос на месте. Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту одного из участников преступной группы.

- С мая 2018 года по сентябрь 2020 года на карту поступило свыше 6,4 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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