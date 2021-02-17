Мэр Краснодара: «Ситуация с тротуарами хуже, чем с расчисткой автомобильных дорог»

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В Краснодаре уже третьи сутки без перерыва идет снег. Дневные температуры остаются ниже нуля. В связи с этим мэр Краснодара поручил не снижать темпов в уборке города.

- Коммунальные службы всю ночь работали без перерыва, чтобы к утру дороги были в проезжем состоянии. Накануне мы увеличили количество дорожной техники до 107 единиц. Для обработки дорог от скользкости использовали 700 тонн песчаной смеси. Штормое действует сегодня до конца суток. Поставил задачу не снижать темпов уборки города, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Мэр также добавил, что с раннего утра убирать снег с тротуаров вышли порядка 600 человек и максимально возможное количество техники. Но вместе с тем глава города признал, что пешеходные дорожки расчищены хуже, чем автомагистрали.

- Конечно, ситуация с тротуарами хуже, чем с расчисткой автомобильных дорог. Потому что люди, которые работают вручную с лопатами за это время устали, им тяжело справляться с такими обильными осадками, - добавил Первышов.

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