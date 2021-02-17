Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 февраля выросло на 169

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последнюю неделю наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 17 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 169 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 49, 18 и 11 новых случаев соответственно.

- В Тихорецком и Гулькевичском районах заболели по девять человек. В Выселковском и Кавказском – по семь, в Крыловском – шесть. По пять человек инфицированы в Геленджике, Тимашевском, Тбилисском и Мостовском районах. Четыре новых пациента в Приморско-Ахтарском районе. По три случая выявили в Кореновском, Белореченском и Курганинском районах; по два – в Туапсинском, Абинском, Калининском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Павловском районах, Анапе и Горячем Ключе. По одному заболевшему в Армавире и Красноармейском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – семеро детей.

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