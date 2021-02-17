Водители краснодарских маршруток возят пассажиров бесплатно

В ближайшее время в Краснодаре соберётся круглый стол по вопросам транспорта

Это, конечно, не акция в связи со снегопадом и заторами на дорогах. Просто водители не берут оплату картой по неизвестным причинам, а предлагают ехать бесплатно. - Мне уже сообщили о нескольких случаях, когда водитель отказывается принять оплату по карте и везёт пассажира бесплатно, - говорит руководитель инициативной группы «Активный гражданин» Игорь Еременко. - По закону можно оплатить проезд и за наличный расчет, и безналичный, но в реальности все обстояло иначе до некоторых пор. Возить за безнал не все хотели, были случаи, когда пассажиров за предложение оплатить картой высаживали. Либо проезд по карте был дороже. А теперь на некоторых маршрутах говорят можно ехать бесплатно, если платишь картой. Лайфхак такой. Говоришь «я плачу картой», и есть шанс проехать даром. Я вообще не понимаю логику водителей и перевозчиков. Наверное, есть в этом какой-то глубокий смысл. Возможно, после того, как общественность возмутилась такому отношению к безналу, некоторые решили «назло бабушке отморозить уши» и вообще оплату не брать. Такой своеобразный протест против безнала.

Пассажирам, конечно, приятно, но в целом, выглядит довольно глупо. Ведь с каждой поездки должны отчисляться налоги, да и чек - залог безопасности пассажира.

Кстати, в ближайшее время в Краснодаре соберётся круглый стол по вопросам транспорта.

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В Краснодаре маршрутная сеть состоит из 116 маршрутов, в том числе 16 трамвайных, 12 троллейбусных и 88 автобусных. В краевом центре 56 направлений - городское сообщение, 32 - пригородное.

Перевозкой пассажиров по маршрутам занимаются 23 перевозчика: одно предприятие муниципальной формы собственности, два индивидуальных предпринимателя и 19 обществ с ограниченной ответственностью и одно товарищество (продолжение)