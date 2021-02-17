На Кубани под тяжестью снега рухнула кровля 16-квартирного жилого дома

Фото ГУ МЧС по краю

В поселке Северном Курганинского района Кубани под тяжестью снега, который шел здесь несколько дней, обрушилась кровля двухэтажного 16-квартирного жилого дома.

По данным МЧС, разрушения произошли на площади в 150 квадратных метров.

По имеющимся данным, в результате происшествия пострадавших нет. Коммуникации не разрушены.

- В настоящее время на месте работают спасатели. Они убирают просевшую часть кровли, после чего приступят к ее восстановлению,- сообщает региональный оперштаб.

Четверо жильцов пострадавшего дома временно переселены к родственникам. Большая часть жильцов от переселения отказалась.

- К ликвидации последствий привлечено 18 человек и 6 единиц техники,- отметили в ГУ МЧС по краю.

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