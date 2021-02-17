За минувшие сутки сочинским спасателям ЮРПСО восемь раз пришлось срочно выезжать на помощь людям

Фото ЮРПСО

Много работы в эти дни у сотрудников сочинского отряда ЮРПСО. За минувшие сутки спасателям восемь раз пришлось отправляться на срочные вызовы.

Помимо пожара в общежитии на улице Донской в Сочи, о котором «Комсомолка» сообщала ранее, пять раз спасатели отряда прибывали на помощь автомобилистам, которым преградили дорогу упавшие на трассу деревья. Это происходило на трассе в районе поселка Солохаул, также была перекрыта дорога в сторону села Красная Воля.

Упавшими деревьями был также завален проезд в село Барановка. Прибыв на место, спасатели распиливали деревья и расчищали проезды к населенным пунктам.

- На улице Тимирязева дерево упало на крышу автомобиля, к тому же перекрыло дорогу в обоих направлениях. Сначала спасатели ЮРПСО при помощи веревок зафиксировали ствол, после чего гидравлическим цилиндром подняли его, дав возможность хозяйке транспортного средства выехать из-под упавшего на машину дерева. После этого бензопилами распилили дерево, тем самым освободив проезжую часть,- сообщает пресс-служба ЮРПСО.

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Настоящая метель обрушилась прошлой ночью на Сочи. За сутки здесь выпало порядка 25 сантиметров снега – это больше месячной нормы осадков. Такой зимы на курорте не видели уже давно. Вместе с метелью на побережье Черного моря пришел ураган. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. (читать далее)