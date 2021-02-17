Новый блок детского сада №105 в Сочи будет сдан в апреле

Фото мэрии Сочи

В центре Сочи продолжается строительство нового блока детсада №105. Двухэтажное здание рассчитано на 80 мест. Стройка началась в августе 2020 года.

– В Сочи продолжается работа по увеличению числа мест в детсадах, в том числе для детей в возрасте от полутора до трех лет. В новом блоке детского сада на улице Донской появится и ясельная группа на 20 мест, – отметил мэр курорта Алексей Копайгородский.

На площадке уже завершено строительство подпорных стен, установлен монолитный каркас пристройки, закончены работы по выносу теплотрассы и обустроена кровля. Строительство идет с соблюдением графика.

Объект готов на 60%. Впереди работы по наружной отделке фасада, монтажу внутренних перегородок и инженерных сетей.

На территории детсада рабочие монтируют металлические конструкции навесов и готовят щебеночное основание для детских игровых площадок.

Открытие новой пристройки детского дошкольного учреждения намечено на конец апреля 2021 года

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