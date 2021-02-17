В 2020 году за счет средств курортного сбора в Краснодарском крае благоустроили 11 площадок

Фото администрации КК

В 2020 году за счет средств от курортного сбора в регионе обновили набережные, скверы, детские площадки и прогулочные зоны.

Так, в Геленджике реконструкцию прошел местный светомузыкальный фонтан, в поселке Джубга на эти деньги благоустроен парк, а в селе Агой Туапсинского района создана новая зона отдыха с детской и спортивной площадками.

Кроме того, еще в нескольких районах края озеленили территории, установили лавочки, урны, фонарные столбы и ограждения, памятные знаки и скульптуры, обновили тротуарную плитку.

В эксперименте по взиманию курортного сбора в крае участвует 11 городов и районов Кубани.

За три года с момента начала действия программы в крае собрали более 370 млн рублей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса курортный сборс с туристов не взимали. Его действие возобновили с 1 января 2021.

- В 2021 году ставка сохранена на прежнем уровне. Она составляет 10 рублей с отдыхающего в сутки,- сообщает администрация края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Курортный сбор на Кубани введут в мае следующего года

На пленарном заседании Государственной думы России в третьем и окончательном чтении депутаты утвердили законопроект о курортном сборе. Его введут в Крыму, а также в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях. Собирать деньги с туристов начнут с 1 мая 2018 года и до конца декабря 2022.(читать далее)