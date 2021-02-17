В Геленджике сильным ветром перевернуло прицеп с моторными лодками

Фото ОГИБДД по краю

Сильный ветер обрушился на несколько районов Кубани 17 февраля. На трассе в Геленджике в порывом ветра был опрокинут прицеп с моторными лодками.

Сотрудники ГИБДД быстро прибыли на место происшествия и перекрыли движение по трассе.

- Инспекторы дорожно-патрульной службы поставили транспортное средство на колеса при помощи троса, после чего водитель смог продолжить путь,- сообщает ОГИБДД по краю.

Сейчас сотрудники инспекции продолжают работать на этом участке дороги, ограничивая движения грузовиков, которые чаще всего становятся жертвами сильного ветра.

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