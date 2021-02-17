Спасатели доставляют продукты в отрезанные от мира снегом села Апшеронского района

Фото администрации КК

Из-за мощного снегопада со вчерашнего прервано транспортное сообщение с населенными пунктами Кушинка, Режет и Десятый километр в Апшеронском районе.

В этих хуторах проживает 87 человек, в том числе, 17 детей. Единственное средство передвижения – железнодорожная узкоколейка сейчас не работает, потому что пути завалены снегом. Толщина снежного покрова доходит до 70 см.,морозы-до минус 10 градусов.

- Чтобы доставить людям продукты, утром отряд спасателей «Кубань-СПАС» отправился в хутора. Три снегохода и 18 спасателей везут товары первый необходимости. Им предстоит пройти больше 10 км по бездорожью,- сообщает администрация края.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Апшеронском районе действует режим ЧС.

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