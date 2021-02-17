В Сочи объявили конкурс на лучший архитектурный проект приморской набережной

Фото мэрии Сочи

В Сочи намерены провести международный конкурс на лучший вариант оформления новой морской набережной курорта.

– Нужно внести в условия конкурса ограничения на основе замечаний горожан и экспертного жюри. Это позволит сразу учесть, какие элементы в облике новой набережной должны быть, а от каких лучше отказаться, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Конкурс пройдет в два этапа, с 19 февраля по 5 марта. Итоги рассмотрения поступивших заявок намечено подвести в День города. Жюри объявит имя победителя и представит лучший проект, который и начнут претворять в жизнь после согласования с сочинцами.

Новая морская набережная Сочи станет частью 15-километрового маршрута, между парком «Ривьера» и Мацестой.

- Уже сейчас заявки на участие в конкурсе готовы подать больше десятка архитектурных бюро, в том числе и иностранных. Инновационные идеи участников помогут создать оптимальный облик городской набережной, – рассказал главный архитектор города Антон Глушков

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